Participação em referendo da Venezuela sobre Guiana superou metade do eleitorado (oficial)

Mais de 10,4 milhões de eleitores participaram do referendo realizado pela Venezuela no domingo sobre o território de Essequibo, em disputa com a Guiana, anunciou, nesta segunda-feira (4), a autoridade eleitoral, depois de uma confusão criada na véspera sobre os números de participação.

“Informamos ao povo da Venezuela que tivemos uma participação muito significativa de 10.431.907 venezuelanos”, afirmou o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, em um evento com o presidente Nicolás Maduro e outras altas autoridades. O eleitorado neste país é formado por 20,7 milhões de pessoas aptas a votar.

