Participação do ministro Flávio Dino e revelação de abuso: a estreia do novo programa de Angélica

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 11/11/2024 - 13:20 Para compartilhar:

Angélica estreou, no domingo, 10, no Globoplay, a nova temporada do programa ‘50 & Uns’, que contará com cinco episódios, trazendo entrevistas com personalidades masculinas e um papo sincero e sem tabus. A atração também será exibida no canal GNT, a partir do dia 12, às 22h45. Aos domingos, o ‘Fantástico’ exibirá uma versão reduzida de cada episódio.

A apresentadora, que completou 50 anos em novembro do ano passado, já havia realizado uma atração no formato no ano passado, o ‘50 & Tanto’, que trazia bate-papos com mulheres. Ela trabalhou com a mesma equipe da nova série de entrevistas: além de Chico Felitti, na criação e direção de conteúdo, o programa tem direção artística de Isabel Nascimento Silva e produção executiva de Luísa Barbosa e Renata Brandão.

’50 & Uns’ traz uma proposta parecida com a do seu antecessor, 50 & Tanto, no qual Angélica recebia convidadas em sua própria casa para refletir sobre temas como envelhecimento, rivalidade feminina e prazer. Desta vez, os homens são os entrevistados, debatendo pautas como sexo, corpo, poder e família.

Convidados

Nomes como Luciano Huck, marido de Angélica, o ex-BBB Gil do Vigor, os atores Lázaro Ramos, Antonio Fagundes, Tony Ramos, o cantor Ney Matogrosso, os humoristas Paulo Vieira, Whindersson Nunes e até o ministro do STF Flávio Dino participam, falando sobre temas como sexo, amor, família, política e vida.

Participações femininas

Ao final de cada episódio, todos são surpreendidos por uma participação feminina que, de forma remota, vem para aguçar ainda mais a curiosidade do público com perguntas nunca feitas antes. Entre elas, estão a apresentadora Ana Maria Braga, a deputada Erika Hilton e a atriz Paolla Oliveira.

Revelação de abuso sexual

No terceiro episódio da temporada do ‘50 & Uns’, o temo foi sexo. Na ocasião, Angélica revelou ter passado por um episódio de abuso sexual no passado. “Hoje eu tenho a consciência de que sofri abuso, porque eu não sabia direito o que era sexo. Então, não sabia o que era certo e errado”, desabafou a comunicadora, que ainda abriu o coração sobre o início da sua vida sexual: “Eu gosto de sexo, mas, durante muito tempo, na minha vida, não pude falar sobre isso.”

“Ninguém soube. Ninguém, e eu não estou falando só da imprensa. Minha primeira vez não foi lá essas coisas, porque eu não sabia nada de sexo. Era comum isso na época. Eu era muito infantil, demorei muito para amadurecer”, continuou Angélica.

“A imprensa me perguntava sobre sexo o tempo todo. Não tinha ninguém que me proibisse de falar, mas eu mesma sabia que não tinha o direito de falar de desejo. Eu servia para ser desejada, mas não para abrir a boca sobre esse assunto”, finalizou.

Neste episódio, Angélica recebeu Lázaro Ramos, Antonio Fagundes e Gil do Vigor, e também falou da importância de abordar o tema sexo com os filhos.