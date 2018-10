Participação de Seripieri na Qualicorp vai a 15% com aquisição de 500,1 mil ações

A Qualicorp informou nesta terça-feira, 9, que a participação de José Seripieri Filho, detida por intermédio do L2 Participações Fundo de Investimento, alcançou ontem 42.500.010 ações ordinárias, o correspondente a 15,0083% das ações emitidas pela companhia, com a aquisição de 500,1 mil ações. Até então, a participação do fundo L2 Participações era de 14,83%, segundo informações disponíveis no site da B3.

Em comunicado ao mercado, a empresa informa que o objetivo da participação societária é um investimento de longo prazo e não envolve alteração do controle acionário ou de sua estrutura administrativa.

Seripieri se comprometeu a recomprar R$ 150 milhões em ações da administradora de planos de saúde até o fim do ano, após polêmica gerada pelo controverso acordo de não competição firmado na semana passada, que levou a queda de quase 30% nas ações da companhia. O valor é equivalente à indenização recebida pelo executivo na ocasião.