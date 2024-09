Participação da Oi na V.tal passará de 17% para 27,5% com venda da operação de banda larga

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 19:31 Para compartilhar:

A participação da Oi na V.tal passará de 17% para 27,5% após a confirmação de venda da sua operação de banda larga. A V.tal apresentou proposta de aquisição da Oi Fibra pelo valor de R$ 5,68 bilhões durante o leilão realizado na tarde desta quarta-feira, 25.

A oferta não envolveu dinheiro vivo. A proposta foi de pagamento de R$ 4,99 bilhões via entrega de ações da V.tal; R$ 375 milhões em créditos que a V.tal tem a receber da Oi pela cessão das redes; e R$ 308 milhões via dação de debêntures.

A V.tal é uma empresa de infraestrutura de telecomunicações, detida por fundos do BTG Pactual. Ela foi criada com a transferência das redes de fibra ótica que pertenciam à Oi anos atrás. Hoje, a operadora tem uma fatia de 17% do negócio.

Já a venda da Oi Fibra fez parte do plano de recuperação judicial da operadora. Agora, os credores terão 10 dias para avaliar a proposta recebida. A operação ainda precisará ser aprovada pelos órgãos reguladores como Anatel e Cade. A data de fechamento da operação é 31 de dezembro de 2024.

“Com a venda da Oi Fibra, completamos mais uma etapa do nosso plano de recuperação judicial e seguimos no processo de transformação operacional da companhia”, afirmou o presidente da Oi, Mateus Bandeira, em nota. Sem o negócio de banda larga, a Oi seguirá atividades no segmento de TI para empresas.

A Oi Fibra tem hoje uma carteira de 4,3 milhões de clientes de internet fixa em 296 cidades. No segundo trimestre deste ano, a operação registrou uma receita de R$ 1,094 bilhão. O leilão foi realizado pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio.