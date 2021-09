Parte de estrutura de galpão desaba e deixa um ferido em São Paulo

Nesta terça-feira (21), parte da estrutura de um galpão desabou em Osasco, na Grande São Paulo, e deixou uma pessoa ferida levemente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a única vítima do desabamento foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo a Record TV, um carro ficou destruído pelas placas de concreto. O dono do veículo tinha acabado de levar os filhos na escola. Ele estacionou o automóvel e minutos depois aconteceu o acidente.

No momento do desabamento o galpão estava vazio e disponível para locação. As causas da queda da estrutura ainda serão investigadas.

