Parte 2 da sétima temporada de ‘Outlander’ tem data para estrear; confira detalhes

Da Redação 04/11/2024 - 16:15

Para alívio dos fãs do casal Jamie e Claire, a segunda parte da sétima temporada de “Outlander” já tem data de estreia.

Junto ao anúncio das novidades de novembro, a rede de streaming Disney Plus confirmou o lançamento de “Outlander” no Brasil para 23 de novembro, segundo informações do site “Omelete”. A primeira parte da temporada terminou com Jamie, Claire e Iam voltando para a Escócia após os eventos da Guerra Revolucionária Americana. Seus episódios serão lançados ao sábados.

“Outlander” é baseada na série de livros do mesmo nome de Diana Gabaldon. Ela mistura elementos de romance, aventura, fantasia e viagem no tempo. A 7º temporada da série foi dividida em duas partes de oito episódios. Ela foi ao ar pela primeira vez em 2014, e desde então atrai milhões de fãs ao redor do mundo.

A oitava e última temporada já foi confirmada. De acordo com o site “Deadline”, a última parte da série terá 10 episódios e deve estrear nos próximos meses. Uma série derivada do universo, chamada “Blood Of My Blood” também está em desenvolvimento.

Sinopse: Após a primeira metade da sétima temporada, os espectadores encontram Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan) e o jovem Ian (John Bell) deixando as colônias e chegando à sua amada terra natal: Escócia. Os perigos da Guerra Revolucionária os obrigam a escolher entre ficar ao lado daqueles que amam e lutar pela terra que se tornou seu novo lar.

