Parrerito, cantor do Trio Parada Dura, morre após complicações causadas pelo novo coronavírus

Parrerito cantor do Trio Parada Dura, morreu aos 67 anos na noite deste domingo (13/9), após complicações causadas pela covid-19. Parrerito era diabético e teve complicações no rim e no coração, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. O cantor deixa mulher e ao menos quatro filhas.

O cantor recebeu o diagnóstico para o covid-19 no dia 29 de agosto, quando foi internato. Três dias depois, o cantor sofreu um mal súbito e foi levado à UTI em estado grave, mas estável, com 50% do pulmão comprometido. O cantor não resistiu e morreu neste domingo por volta das 22h.

Os outros integrantes do Trio Parada Dura, Creone e Xonadão, tiveram resultado negativo no teste para a doença. A mulher de Parrerito contraiu a doença, mas se recuperou em casa.

Segundo a assessoria, o horário e o local do velório ainda não foram definidos porque familiares aguardam para saber como será o protocolo, já que o artista havia contraído o covid-19.

