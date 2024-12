Parque do Coliseu cria ‘oásis verde’ no coração de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 12:50 Para compartilhar:

ROMA, 5 DEZ (ANSA) – O Parque Arqueológico do Coliseu, em Roma, na Itália, anunciou a inauguração de um novo espaço verde, o Aurum coronarium, que pretende contribuir com a melhoria da qualidade do ar na capital italiana, além de preservar a biodiversidade.

Localizado ao longo da encosta sul do monte Palatino, em frente aos palácios imperiais dispostos na colina, a atração segue em linha com o projeto Parco Green (“Parque Verde”) da instituição, que, além de ser um sítio arqueológico, também abriga uma área verde com mais de 40 hectares no coração da capital.

“Pensamos em um lugar que acolhesse e ‘protegesse’ os visitantes e contribuísse, ainda que de forma tímida, com o projeto de barreiras verdes [para melhorar a qualidade do ar]”, explicou a diretora do Parque Arqueológico do Coliseu, Alfonsina Russo.

Realizado em forma circular, o novo espaço conta com bancos em tufo e travertino, materiais típicos da geologia do Palatino, sob um pergolado aberto para permitir a entrada da brisa, além de cartazes explicativos. (ANSA).