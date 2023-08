Parque de colinas na Itália se candidata a patrimônio da Unesco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2023 - 19:42 Compartilhe

VENETO, 30 AGO (ANSA) – O Parque Regional das Colinas Eugâneas (Colli Euganei), em Pádua, no norte da Itália, apresentou sua candidatura à classificação como Patrimônio Mundial Natural e Reserva da Biosfera da Unesco.

A resposta do órgão da ONU é esperada para o verão (europeu) de 2024.

“Estou particularmente satisfeito pelo início do desafio da candidatura a patrimônio. Reforço o pleno e entusiasmado apoio da região a esse caminho que, certamente, levará todo o território eugâneo ao crescimento, não só do ponto de vista turístico mas sobretudo econômico e social”, disse Luca Zaia, governador do Vêneto.

“É sobre valorizar e organizar as belezas de um território, tornando-as disponíveis para o mundo. Estamos falando de beleza, natureza, cultura, história e enogastronomia”, concluiu. (ANSA).

