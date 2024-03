Parque arqueológico de Pompeia inaugura percurso verde

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/03/2024 - 15:50 Para compartilhar:

POMPEI, 14 MAR (ANSA) – O Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, inaugurou nesta quinta-feira (14) um caminho verde, com mais de 7 mil plantas, fora dos muros das escavações, por ocasião do “Dia Nacional da Paisagem”.

O roteiro, a partir da Piazza Anfiteatro, tem início com uma avenida de amendoeiras em flor e o perfil do vulcão Vesúvio ao fundo. O percurso contorna o perímetro externo do Anfiteatro até a Porta Sarno, entrando na Via dell’Abbondanza.

“Este é um itinerário alternativo verde, inclusivo e acessível a todos na paisagem da história, para uma Pompeia que não é apenas um museu ao ar livre”, celebrou o diretor do parque arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.

Ao todo, 7 mil plantas foram instaladas, e a manutenção é garantida com a colaboração das crianças e dos operadores de uma cooperativa social que atende jovens com autismo e deficiência cognitiva, que colabora com o parque arqueológico há mais de um ano na colheita de frutas e legumes, produção de compostas e sumos de fruta, além de workshops de design.

Os especialistas escolheram plantas atestadas na época romana, segundo as reconstruções de estudos sobre os componentes naturalistas da paisagem antiga, e seguiram apenas uma regra: se inspirar pelo encanto do local.

Com isso, foram plantadas 400 azinheiras, árvores plátanos, tamargueiras, ulmeiros e carvalhos, criando uma paisagem com seixos brancos, amarrações de ráfia que formaram manchas e clareiras com roseiras e medronheiros, além de murtas e aroeiras. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias