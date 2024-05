Parque arqueológico de Pompeia abre novo caminho para visitantes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/05/2024 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 29 MAI (ANSA) – Foi inaugurado nesta terça-feira (28), no Parque Arqueológico de Pompeia, um percurso por passarelas suspensas que permite que os visitantes observem de cima todo o complexo de Insula, além de estruturas como a “Casa dos Amantes Castos”, que conserva um afresco retratando um casal se beijando em um banquete, e a “Casa dos Pintores em Trabalho”.

Com o novo caminho, é possível testemunhar as atividades de pesquisa e restauração em andamento e admirar os ambientes que emergiram durante as recentes atividades de escavação.

Entre eles, uma sala decorada com figuras mitológicas e divindades e a imagem singular de uma criança com capuz e manto de viajante; desenhos a carvão feitos por crianças em um pátio de serviço, e um vestíbulo onde foram encontrados dois esqueletos de vítimas da erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade.

Uma das principais atração são as descobertas de desenhos a carvão feitos por crianças pouco antes da erupção. As imagens retratam gladiadores e caçadores, ajudando a entender melhor a infância nos tempos dos antigos romanos.

O percurso fica aberto das 10h30 às 18h (horário local) e conta com acessibilidade.

No primeiro dia de funcionamento, mais de mil visitantes acessaram o complexo recém-inaugurado. (ANSA).