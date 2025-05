Parolin avalia ser ‘prematuro’ Papa visitar Kiev

VATICANO, 14 MAI (ANSA) – O cardeal Pietro Parolin, que permanece como secretário de Estado do Vaticano no pontificado de Leão XIV, afirmou nesta quarta-feira (14) que ainda é “prematuro” para Robert Prevost aceitar o convite do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para visitar Kiev.

“Isso é prematuro. Houve o convite de Zelensky, agora o Papa deve avaliar o que fazer. Mas como posso dizer ‘sim’ ou ‘não?'”, avaliou Parolin, acrescentando que acredita que “nem mesmo ele [Prevost], neste momento, dirá ‘sim’ ou ‘não'”.

O líder ucraniano e Leão XIV conversaram pela primeira vez, por telefone, na última segunda-feira (12), quando Zelensky fez o convite ao atual pontífice para visitar seu país, em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022.

Em relação aos diversos confrontos em andamento no mundo, Parolin acredita que Prevost deve seguir a linha de seu antecessor, Francisco, que sempre buscou a paz.

“Os primeiros comentários e reações [de Leão XIV] foram muito positivos. Ele se apresentou de forma muito serena. É um homem de paz que quer a paz e que a construirá justamente através das pontes que mencionou em suas primeiras palavras”, disse o secretário de Estado da Santa Sé. (ANSA).