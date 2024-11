Parma vence Venezia e respira na tabela da Série A

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/11/2024 - 17:26 Para compartilhar:

ROMA, 9 NOV (ANSA) – Em um duelo de recém-promovidos, o Parma sofreu, mas conseguiu derrotar de virada neste sábado (9) o Venezia no estádio Pierluigi Penzo, na região do Vêneto.

Jogando em casa, os lagunar abriram o placar antes dos cinco minutos de partida, com Hans Nicolussi Caviglia acertando um chute no canto do goleiro japonês Zion Suzuki.

A vantagem veneziana durou pouco, pois Emanuele Valeri chutou de fora da área e não deu chances de defesa para o arqueiro Filip Stankovic.

Após algumas claras oportunidades desperdiçadas pelos dois clubes, o gialloblù foi quem levou a melhor, com Ange-Yoan Bonny, que aproveitou o rebote do goleiro do Venezia.

Os comandados de Fabio Pecchia respiraram na tabela da Série A com o triunfo, apenas o segundo do clube na atual edição do campeonato. O Parma chegou aos 12 pontos e subiu para a 14ª posição.

O Venezia, por sua vez, segura a lanterna do torneio, com oito pontos somados em 12 jogos. (ANSA).