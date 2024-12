Parma vence em casa e quebra sequência de vitórias da Lazio

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2024 - 15:26 Para compartilhar:

ROMA, 1 DEZ (ANSA) – A Lazio, que vinha de cinco vitórias consecutivas na Série A da Itália, foi derrotada por 3 a 1 neste domingo (1º) pelo Parma na 14ª rodada do campeonato.

A equipe da capital abriu o placar antes do primeiro minuto de jogo, mas o tento de Nicolò Rovella foi invalidado pelo VAR em razão de uma falta na origem da jogada.

Pouco tempo depois, o Parma, que não teve nada a ver com isso, inaugurou o marcador com Dennis Man. Na ocasião, o romeno aproveitou um erro de Rovella, que havia acabado de ter seu tento retirado.

Na etapa final, o gialloblù deu maior tranquilidade ao ampliar o placar graças ao golaço de fora da área da promessa italiana Anas Haj Mohamed.

A Lazio viu uma luz no fim do túnel faltando 10 minutos para o fim, após Valentín Castellanos aproveitar uma lambança da defesa emiliana. Porém, nos acréscimos, um contra-ataque do Parma deixou Enrico Del Prato na cara do gol e ele não perdoou.

Os comandados de Marco Baroni estacionaram na quinta posição, com 28 pontos, enquanto o Parma subiu na classificação ao somar 15. (ANSA).