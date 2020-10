Parma isola time após 4 jogadores contraírem Covid-19

BOLOGNA, 14 OUT (ANSA) – O Parma anunciou nesta quarta-feira (14) que o time italiano foi colocado em isolamento após quatro jogadores testarem positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Em comunicado, o clube gialloblù não revelou a identidade dos atletas, mas informou que três são assintomáticos e um apresenta sintomas leves de Covid-19.

“Os jogadores da equipe do Parma foram prontamente isolados de acordo com as diretivas federais e ministeriais”, diz o texto, acrescentando que todos os outros membros do time tiveram resultados negativos nos testes para detectar o novo coronavírus.

O Parma ainda explicou que iniciou o isolamento social prontamente, mas autorizou a realização de atividades regulares, como treino, para todos os jogadores que testaram negativo para a doença. Eles, no entanto, não poderão ter qualquer contato com terceiros.

O clube italiano foi o primeiro do país a abrir as portas de seu estádio ao público depois do início da pandemia, permitindo a entrada de até mil torcedores. (ANSA)

