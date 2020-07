Parma isola equipe após caso de coronavírus

BOLONHA, 11 JUL (ANSA) – O Parma Calcio, que disputa a Série A do futebol italiano, colocou seus jogadores em isolamento preventivo após a detecção de um caso positivo do coronavírus Sars-CoV-2.

Esse é o primeiro contágio confirmado no campeonato após sua retomada, em 20 de junho. Segundo comunicado divulgado pelo clube, o infectado não é jogador, está “completamente assintomático” e foi “prontamente isolado de acordo com as diretivas federais e ministeriais”.

“O clube comunica, além disso, que todos os outros membros da equipe tiveram resultado negativo nos testes para Covid-19 e iniciaram o isolamento no centro esportivo, mas poderão continuar sua atividade regularmente e serão monitorados continuamente”, diz o Parma.

A equipe tem partida marcada para este domingo (12), em casa, contra o Bologna, no dérbi da Emilia-Romagna, mas o protocolo da Federação Italiana de Futebol (Figc) permite que o jogo seja realizado normalmente, com monitoramento constante dos envolvidos. (ANSA)

