Parma inaugura ano como ‘capital italiana da cultura’

PARMA, 11 JAN (ANSA) – A cidade de Parma inaugurou neste sábado (11) seu “mandato” como capital italiana da cultura em 2020.

O título é conferido anualmente pelo Ministério dos Bens Culturais e serve de motivação para um intenso calendário de eventos que vai até dezembro.

“Nossa cidade está com uma atmosfera belíssima”, disse o prefeito Federico Pizzarotti. A cerimônia oficial de inauguração será na tarde deste domingo (12), com as presenças do presidente Sergio Mattarella e do ministro dos Bens Culturais Dario Franceschini.

“Ao todo, serão mais de 400 eventos que atravessarão todo o ano”, acrescentou Pizzarotti. O primeiro deles é uma mostra sobre alimentação sustentável promovida pela Fundação Barilla.

Situada na Emilia-Romagna, norte da Itália, Parma tem cerca de 200 mil habitantes e é conhecida sobretudo pelo aspecto gastronômico. Entre outros produtos, a cidade é berço de alguns ícones da culinária italiana, como o queijo parmigiano reggiano (parmesão) e o presunto de Parma. (ANSA)