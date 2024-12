Parma e Genoa vencem por 2 a 1 e respiram na Série A da Itália

PARMA, 28 DEZ (ANSA) – Parma e Genoa ganharam seus jogos neste sábado (28) contra Monza e Empoli, respectivamente, e respiraram na tabela da Série A do Campeonato Italiano.

Jogando em casa, o clube gialloblù ganhou por 2 a 1 graças a um gol de Lautaro Valenti aos 53 minutos do segundo tempo – o brasileiro Hernani havia aberto o placar de pênalti para os anfitriões, enquanto Pedro Pereira empatou para os visitantes.

Com isso, o Parma chegou a 18 pontos na Série A, em 14º lugar, mas ainda pode perder posições ao longo do fim de semana – o Cagliari, time que abre a zona de rebaixamento, tem 14. Já o Monza segue afundado na lanterna com apenas 10 pontos.

No mesmo horário, o Genoa bateu o Empoli fora de casa, também por 2 a 1, e subiu para a 13ª posição no campeonato, com 19 pontos, mesmo número do time toscano, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Milan Badelj e Caleb Ekuban balançaram as redes para o Genoa, enquanto Sebastiano Esposito descontou para o Empoli. (ANSA).