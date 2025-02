Parma anuncia Cristian Chivu como novo treinador

PARMA, 18 FEV (ANSA) – O Parma anunciou nesta terça-feira (18) a contratação de Cristian Chivu como seu novo treinador.

Ex-jogador de Ajax, Roma e Inter de Milão, o romeno de 44 anos substitui Fabio Pecchia, demitido na última segunda (17) em função da má fase do clube, que está na zona de rebaixamento da Série A italiana.

Chivu treinou as categorias de base da Inter entre 2018 e 2024, passando do sub-14 ao sub-19, e terá seu primeiro desafio em uma equipe profissional.

“O clube acolhe Cristian e sua equipe com desejos de bom trabalho”, diz uma nota publicada no site do Parma, que está há sete jogos sem vencer na Série A, com cinco derrotas e dois empates – o último triunfo gialloblù foi em 28 de dezembro, nos 2 a 1 contra o lanterna Monza.

O clube da Emilia-Romagna está em 18º e antepenúltimo lugar no campeonato, com 20 pontos em 25 rodadas (quatro vitórias, oito empates e 13 derrotas). A próxima partida será contra o Bologna, em casa, no sábado (22). (ANSA).