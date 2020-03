Parlamento iraquiano adia pela terceira vez voto de confiança no governo

O Parlamento iraquiano adiou neste domingo, pela terceira vez em uma semana, a votação para fornecer ao país em crise um governo que deveria renovar um sistema político considerado corrupto e incompetente pelo movimento de protesto.

Apenas 108 dos 329 deputados compareceram à sessão extraordinária convocada em pleno recesso parlamentar na Assembléia, localizada na Zona Verde de Bagdá. Na ausência de um quorum, a sessão foi adiada, de acordo com uma declaração oficial.

Segundo o presidente do Parlamento, Mohamed al Halbusi, o prazo constitucional para o voto de confiança é segunda-feira à noite. O Parlamento ainda não anunciou uma nova sessão.

O destino do primeiro ministro designado, Mohamed Allawi, sucessor de Adel Abdel Mahdi – que renunciou no início de dezembro – parece cada vez mais incerto.

Embora as partes tenham aceitado a nomeação de Allawi como primeiro-ministro, após um ultimato do presidente Barham Saleh, as diferenças persistem sobre a formação de seu gabinete, que deve levar em consideração as diferentes etnias do país.

Além disso, o problema da presença de tropas americanas no país permanece. Os partidos xiitas votaram a favor da partida desses 5.200 soldados, enquanto sunitas e curdos querem que eles permaneçam.