AFP 10/04/2024 - 12:50

A sessão plenária do Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira (10), uma reforma profunda e controversa do Pacto de Migração e Asilo, que reforça os controles fronteiriços e estabelece um sistema de solidariedade entre os membros do bloco.

A sessão de votação foi brevemente interrompida por um protesto barulhento na escadaria do plenário. Agora o novo regulamento deve ser aprovado formalmente pelos 27 países membros.

