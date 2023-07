Parlamento Europeu abrirá escritório na América Latina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 15:01 Compartilhe

BRUXELAS, 17 JUL (ANSA) – O Parlamento Europeu anunciou nesta segunda-feira (17) que decidiu abrir um escritório na América Latina “para aumentar um debate parlamentar já ativo e intercâmbios interparlamentares”.

A informação foi divulgada pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ao chegar à cúpula entre a União Europeia (UE) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Metsola também pediu “avanços significativos nos acordos comerciais, porque “não se trata de uma corrida aos subsídios ou protecionismo”, mas sim “de garantir que os acordos sejam ‘ganha-ganha’ para todos”.

“O Parlamento Europeu pressiona pela proteção dos direitos humanos e pela sustentabilidade ambiental”, declarou ela.

Paralelamente, Metsola recebeu o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e disse que os dois tiveram “uma boa reunião sobre o fortalecimento da parceria UE e Brasil”.

“Juntos, podemos cooperar ainda mais no comércio, clima ou energia. Com as devidas salvaguardas ambientais e de sustentabilidade, o Acordo UE-Mercosul pode ser vantajoso para todos”, escreveu a líder do Parlamento Europeu em seu perfil no Twitter. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias