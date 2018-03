Parlamento do Japão confirma Kuroda no BoJ e aprova novos vice-presidentes

O Parlamento do Japão aprovou hoje a nomeação de Haruhiko Kuroda para um segundo mandato de cinco anos como presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) e as indicações dos dois novos vice-presidentes da instituição, Masazumi Wakatabe e Masayoshi Amamiya.

A nova liderança indica que o banco central japonês continuará implementando sua agressiva política de estímulos monetários.

Nas últimas semanas, Kuroda reiterou em várias ocasiões que a inflação no Japão continua baixa e precisa avançar de forma sustentável para a meta oficial, de 2%, antes que o BoJ possa considerar a possibilidade de começar a retirar suas medidas de estímulos.

Wakatabe e Amamiya devem tomar posse na terça-feira (20).

A próxima reunião do BoJ sob novo comando está marcada para 26 e 27 de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.