Parlamento de Hong Kong aprova polêmica lei que pune insultos ao hino chinês

O Parlamento de Hong Kong aprovou nesta quinta-feira uma polêmica lei que prevê punições penais a qualquer ofensa ao hino chinês, uma norma que a oposição pró-democracia denuncia como mais uma tentativa de Pequim de acabar com a autonomia parcial da ex-colônia britânica.

O Conselho Legislativo (LegCo) aprovou o projeto de lei em segunda votação por 41 votos a favor e apenas um contrário.

A oposição boicotou a sessão, por considerar que a votação já estava decidida a favor da maioria.

A aprovação da lei acontece em um cenário de grande tensão desde o ano passado na ex-colônia britânica e justamente no dia do aniversário da violenta repressão da Praça Tiananmen (Paz Celestial).

As autoridades chinesas estão indignadas há muito tempo com as vaias e gritos durante a execução do hino nacional, sobretudo nos estádios de futebol antes das partidas da seleção de Hong Kong, enquanto o movimento independentista do território semiautônomo ganha força.

A nova lei, que deve ser ratificada pela chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, prevê até três anos de prisão para quem desrespeitar o hino.

Os ativistas pró-democracia a consideram um novo instrumento para asfixiar a dissidência. O debate no LegCo foi marcado por muitas discussões entre os rivais políticos.