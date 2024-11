++ Parlamento da UE aprova adiamento de Lei Antidesmatamento ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 8:42 Para compartilhar:

BRUXELAS, 14 NOV (ANSA) – O Parlamento da União Europeia aprovou nesta quinta-feira (14) o adiamento da entrada em vigor da Lei Antidesmatamento, que é criticada pelo governo do Brasil, em pelo menos um ano.

A prorrogação do prazo recebeu 371 votos favoráveis e 240 contrários, além de 30 abstenções, acolhendo uma proposta feita pela Comissão Europeia, poder Executivo do bloco, no inicio de outubro.

A Lei Antidesmatamento estava prevista para entrar em vigor no fim de 2024, mas começará a valer para grandes empresas somente em 30 de dezembro de 2025 e para pequenas e médias em 30 de junho de 2026. (ANSA).