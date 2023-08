Parlamento da Itália suspende tramitação de salário mínimo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/08/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 3 AGO (ANSA) – A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta quinta-feira (3) a suspensão da tramitação do projeto de lei para a criação de um salário mínimo no país, enfurecendo a oposição.

Com maioria confortável no Parlamento, o governo da premiê Giorgia Meloni conseguiu paralisar a iniciativa com placar de 168 votos a 128, além de três abstenções. O resultado foi recebido com gritos de “vergonha” por parte de deputados de oposição.

“Estamos diante de uma maioria que foge perante um problema real. Estamos abertos ao diálogo, mas o governo diz que não se importa com as dificuldades das pessoas”, acusou a líder do centro-esquerdista Partido democrático (PD), Elly Schlein.

“Enquanto aumentam os juros, a gasolina e a cesta básica, há pessoas que trabalham da manhã à noite por quatro ou cinco euros brutos por hora”, reforçou o ex-premiê e presidente do antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), Giuseppe Conte.

Já o deputado governista Maurizio Lupi, do Nós Moderados, disse que a suspensão foi motivada pelo desejo de “não interromper o diálogo”. “Digo à oposição que instrumentalizar esse tema não ajuda ninguém”, acrescentou.

O projeto assinado por quase todos os partidos de oposição prevê a instituição de um salário mínimo de nove euros por hora (R$ 47), uma vez que a Itália é um dos seis países da União Europeia que não contam com um piso estabelecido por lei.

O governo Meloni, no entanto, é contra a medida e alega que a solução para aumentar os salários é fortalecer as negociações coletivas. (ANSA).

