Parlamento da Geórgia anuncia votação para superar veto presidencial à lei sobre ‘influência estrangeira’

O Parlamento da Geórgia anunciou, nesta terça-feira (28), uma votação para superar o veto da presidente pró-Ocidente a uma lei sobre “influência estrangeira”, desafiando a oposição e a União Europeia, que temem que ampare uma repressão a opositores, como uma lei russa semelhante.

O presidente do Parlamento, Chalva Papuchvili, disse que os membros do partido no poder, Sonho Georgiano, com maioria na câmara, “certamente superarão o veto” oposto em 18 de maio pela presidente Salomé Zurabichvili.

Seus críticos, que se manifestaram aos milhares desde o início de abril, descrevem o texto como “lei russa” devido à semelhança com a legislação sobre “agentes estrangeiros” aplicada para reprimir vozes dissidentes na Rússia desde 2012.

Após o anúncio da votação desta terça-feira, manifestantes reuniram-se em frente ao Parlamento em Tbilisi, muitos carregando bandeiras da Geórgia e da Europa.

A oposição georgiana e a União Europeia consideram a legislação incompatível com as ambições da ex-República Soviética do Cáucaso de aderir à União Europeia e que, ao contrário, a aproxima de Moscou.

A lei, aprovada pelo Parlamento em 14 de maio, prevê que todas as ONGs e meios de comunicação com mais de 20% de seu financiamento de origem estrangeira devem ser registradas como “organização que atende interesses de uma potência estrangeira” e sejam submetidas ao controle administrativo.

