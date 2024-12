Parlamento da Coreia do Sul pede ‘prisão imediata’ de presidente

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 10 DEZ (ANSA) – O Parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta terça-feira (10) uma resolução que pede a “prisão imediata” do presidente do país, Yoon Suk-yeol, e de outras sete pessoas em resposta à tentativa mal sucedida do governo de impor lei marcial.

A medida aprovada pela Assembleia Nacional teve 191 votos favoráveis, 94 contrários e três abstenções e revela o desejo da oposição de manter a pressão pela saída de Yoon, que resistiu a um pedido de impeachment, mas ainda arrisca perder o cargo. A resolução, no entanto, não é vinculante.

Ontem, o Ministério Público de Seul proibiu o presidente de sair do país enquanto é investigado por conta da imposição de uma lei marcial que durou apenas seis horas. O decreto restringia acesso a direitos civis, substituía a legislação normal por leis militares e provocou uma onda de protestos na Coreia do Sul.

Yoon é alvo de inquérito criminal por insurreição e abuso de poder. (ANSA).