Parlamento da Áustria elege 1º presidente de extrema direita

VIENA, 24 OUT (ANSA) – O Parlamento da Áustria elegeu pela primeira vez um presidente de extrema direita, Walter Rosenkranz, provocando a indignação da comunidade judaica no país, que se refere ao novo chefe do Legislativo como “o homem que presta homenagem aos criminosos nazistas”.

Rosenkranz venceu com 100 votos, de um total de 162, conforme anunciou o atual presidente do Conselho Nacional (câmara baixa do Parlamento), Wolfgang Sobotka.

O recém-eleito é membro do Partido da Liberdade, de extrema direita, que venceu pela primeira vez as eleições parlamentares, em setembro, com um terço dos votos, sem, no entanto, conseguir apoio para formar um governo.

Rosenkranz tem 62 anos, é advogado e foi candidato à presidência do país, mas tem sido muito criticado por fazer parte de uma associação de extrema direita conhecida pelo nacionalismo estridente.

Durante debate antes da votação no Parlamento, o líder do Partido da Liberdade, Herbert Kickl, elogiou o futuro presidente por sua “lealdade à democracia, à constituição e ao Estado de direito”.

Já o presidente da Comunidade Judaica de Viena e da Associação Federal das Comunidades Religiosas Judaicas da Áustria, Oskar Deutsch, enviou uma carta aberta aos parlamentares antes da votação, na qual expressou sua indignação com Rosenkranz, descrevendo-o como uma pessoa proveniente do “campo revisionista” e que “presta uma verdadeira homenagem aos criminosos nazistas”. (ANSA).