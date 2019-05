Parlamento aprova moção e destitui chanceler da Áustria

VIENA, 27 MAI (ANSA) – O Parlamento da Áustria aprovou nesta segunda-feira (27) uma moção de desconfiança contra o chanceler conservador Sebastian Kurz, que perdeu sua maioria após romper com a legenda de extrema direita Partido da Liberdade (FPÖ).

Tanto o FPÖ quanto o Partido Social-Democrata (SPÖ), de centro-esquerda, votaram pela queda de Kurz, que está no poder desde dezembro de 2017 – as duas legendas eram as únicas que poderiam barrar a moção de desconfiança.

O resultado, no entanto, já era esperado, e o próprio Kurz pediu para o presidente Alexander Van der Bellen convocar eleições antecipadas, votação que deve acontecer em setembro.

A crise política começou com a revelação de um vídeo que mostra o então vice-chanceler Heinz-Christian Strache (FPÖ) negociando contribuições ilícitas para seu partido com a suposta sobrinha de um oligarca russo.

A gravação, no entanto, era uma armadilha para Strache, que foi forçado a renunciar. Na sequência, Kurz demitiu o ministro do Interior Herbert Kickl, também do FPÖ, para garantir isenção nas investigações.

Apesar disso, o chanceler ainda conta com respaldo dos eleitores. Sua legenda, o Partido Popular (ÖVP), obteve cerca de 35% dos votos nas eleições europeias deste domingo (26), com ampla vantagem sobre o SPÖ (23%) e o FPÖ (17%). O índice é maior do que o resultado que levou Kurz ao poder, em 2017, quando ele obteve 31,5% dos votos. (ANSA)