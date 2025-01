Parlamento alemão rejeita projeto de lei anti-imigração

BERLIM, 31 JAN (ANSA) – Um projeto de lei para endurecer a política migratória proposto pela União Democrata Cristã (CDU), partido conservador da ex-chanceler Angela Merkel e hoje liderado por Friedrich Merz, não foi aprovado nesta sexta-feira (31) no Bundestag, o Parlamento alemão.

Ao todo, 338 deputados votaram a favor do projeto, que recebeu amplo apoio da legenda de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), mas 350 foram contrários e cinco parlamentares se abstiveram.

O resultado final do pleito foi celebrado por uma breve salva de palmas dos social-democratas e verdes no poder, que eram os principais opositores da medida. O debate chegou a ser adiado para permitir conversas entre o bloco conservador CDU-CSU e outras siglas moderadas para tentar entrar em um acordo.

Alice Weidel, líder da AfD, admitiu que o placar adverso no Bundestag foi uma “derrota amarga”.

“Um verdadeiro avanço na questão da imigração só é possível com o AfD. O que vimos hoje é a implosão de um partido conservador”, afirmou a política de 45 anos.

A rejeição do texto ocorreu poucos dias depois de a CDU provocar uma reação negativa ao forçar uma resolução não vinculativa sobre a questão com votos da AfD, uma maioria que não era formada no Parlamento desde a Segunda Guerra Mundial.

(ANSA).