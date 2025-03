Parlamento alemão aprova às pressas superpacote de gastos

BERLIM, 18 MAR (ANSA) – O Parlamento da Alemanha (Bundestag) aprovou nesta terça-feira (18) o superpacote de gastos que prevê a flexibilização do limite de endividamento do país para ampliar investimentos em defesa e infraestrutura.

Com 513 votos a favor e 207 contrários, o Bundestag conseguiu a maioria qualificada de dois terços para realizar as mudanças na Constituição, alterando um pilar histórico de uma nação tradicionalmente austera no controle dos gastos públicos.

A medida, proposta pelo provável próximo chanceler Friedrich Merz, líder da conservadora União Democrata Cristã (CDU), surgiu às pressas, em meio a preocupações com o novo posicionamento dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia e à segurança da Europa. Agora o texto será votado no Senado em 21 de março.

“Queremos construir, passo a passo, um sistema de defesa europeu”, explicou Merz, acrescentando que “a guerra de agressão da Rússia não atinge apenas a integridade da Ucrânia, mas toda a Europa”.

Membros da CDU e do Partido Social-Democrata (SPD) buscam formar um fundo de 500 bilhões de euros (R$ 3 trilhões) a serem investidos ao longo de 12 anos – embora rivais, as duas legendas devem governar juntas, uma vez que ninguém tem maioria parlamentar.

Além de impulsionar os investimentos domésticos, espera-se que o pacote de gastos abra caminho para um suporte extra de 3 bilhões de euros (R$ 18,5 bilhões) para a Ucrânia em 2025.

(ANSA).