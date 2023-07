Parisienses poderão nadar no rio Sena a partir de 2025

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 09/07/2023 - 17:31 Compartilhe

Banhar-se no rio que corta Paris será permitido após os Jogos Olímpicos, anuncia prefeita da capital francesa. Prática foi proibida há 100 anos, devido à má qualidade da água.A partir de 2025, será novamente possível se banhar no rio Sena, anunciou neste domingo (09/07) a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, como um dos legados dos Jogos Olímpicos na capital francesa, que ocorrem no próximo ano.

Ela afirmou que três locais serão abertos ao público em 2025, incluindo um não tão longe da icônica Torre Eiffel.

"Este é um sonho acalentado há muito tempo e está a caminho de finalmente se tornar realidade", anunciou a cidade. "Banhar-se com segurança no Sena será possível."

Será a primeira vez em mais de 100 anos que parisienses e turistas poderão, sem infringir a lei, dar um mergulho no rio que corta a capital da França.

Nadar no Sena foi oficialmente proibido há exatamente um século, em 2023, devido à má qualidade da água, embora ainda fosse praticado até o início dos anos 1960.

Esforços para melhorar a qualidade da água

O anúncio deste domingo vem mais de 30 anos depois que o então prefeito de Paris e mais tarde presidente da França, Jacques Chirac, prometeu deixar o rio limpo o suficiente para que pessoas possam se banhar com segurança.

Em 2016, Hidalgo renovou a promessa, no âmbito da candidatura de Paris para sediar os Jogos Olímpicos. Algumas das competições de natação ocorrerão no Sena durante a Paris 2024.

As autoridades parisienses já investiram cerca de 1,4 bilhão de euros para que os rios Sena e Marne se tornem banháveis.

A administração da cidade afirmou que análises atuais da qualidade da água certificam níveis "suficientes" ou "excelentes" em clima seco.

Espera-se que grande parte do trabalho seja concluída até o verão. Isso inclui conectar 23 mil apartamentos e 260 casas flutuantes ao sistema de saneamento. Até então, o esgoto não tratado dessas residências era despejado no Sena.

As estações de tratamento de esgoto também estão sendo modernizadas ou reconstruídas.

ek (AFP, DPA)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias