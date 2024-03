Paris Saint-Germaint quer Vini Jr. como ‘vingança’ a Real Madrid contratar Mbappé

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/03/2024 - 10:50 Para compartilhar:

A ida de Kylian Mbappé ao Real Madrid tem um novo elemento: Vinicius Júnior. O Paris Saint-Germain, insatisfeito em perder o craque, tem interesse em tirar o brasileiro da Espanha. A ideia é não só ter um novo astro como principal referência no time, mas também mostrar poderio financeiro. Desde 2011, o PSG pertence ao Qatar Sports Investment, fundo acionário catari.

A informação foi dada pela rádio francesa “RMC” e pelo jornal espanhol “Sport”. A transação não se trataria de uma troca, já que o Real Madrid não precisa pagar nada ao PSG por Mbappé, que simplesmente não terá o vínculo renovado com o clube francês ao final da temporada. Os veículos afirmam que o PSG ofereceria um valor pesado pelo brasileiro, o que seria aceito pelo presidente Florentino Pérez.

Esta não é a primeira vez que se fala em uma saída de Vini Jr. do Real Madrid. Em janeiro, o próprio Sport noticiou um interesse do clube em vender o atacante de 23 anos, justamente para viabilizar a chegada de Mbappé, que é um desejo antigo. Segundo o jornal, Pérez acredita que Mbappé seja melhor que Vinicius e que eles não poderiam jogar juntos por ocuparem o mesmo espaço no campo.

Além disso, a venda do brasileiro pode viabilizar financeiramente o negócio com Mbappé. Ainda que não tenha que pagar ao PSG, o Real Madrid teria acerto de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões) em luvas com o francês.

Em termos salariais, há diferentes versões, mas todas apontam que Mbappé teria um decréscimo. No PSG, ele teria 90 milhões de euros (R$ 488 milhões) neste terceiro ano de contrato. Segundo o jornal espanhol “As”, a pedida para o Real Madrid foi de 50 milhões de euros (R$ 270 milhões).

Já a BBC apurou que, ele receberia ainda menos: 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) por temporada. Entretanto, a emissora britânica aponta que o valor de luvas é maior, chegando a 150 milhões de euros (R$ 801 milhões), pago em cinco anos. O craque francês ainda manteria uma porcentagem de seus direitos de imagem. Para Vini Jr, a transferência pode representar um aumento nos vencimentos.

De qualquer forma, a chegada de Mbappé a Madri é considerada certa e a maior dúvida é quando será concretizada. A vontade do jogador em deixar o atual Paris já foi comunicada ao clube, após sete temporadas no PSG e todos os títulos nacionais possíveis – mas uma série de fracassos na Champions League.

Um fator que está na conta para anúncio do negócio entre Real Madrid e Mbappé é o clube espanhol e o PSG não terem chances de se enfrentar na Liga dos Campeões desta temporada. Ambas as equipes avançaram para as quartas de final, que terá sorteio para definir os confrontos.

Ainda há dúvida sobre o número da camiseta do francês na Espanha. O número 9 está livre desde a saída de Benzema. Com a iminente partida de Luka Modric, a camisa 10 também ficaria à disposição. Se Vini Jr. sair logo depois da chegada do francês, Mbappé poderia manter o número 7.

