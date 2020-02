Paris Saint-Germain vence Lyon (4-2) e mantém liderança isolada

O Paris Saint-Germain, líder isolado da Ligue 1, sofreu para derrotar o Lyon (9º) por 4 a 2 neste domingo, e se manteve com 12 pontos à frente do Olympique de Marselha, o segundo na classificação.

A equipe parisiense mostrou duas caras diferentes no jogo: um primeiro tempo em que mostrou todo o seu poder ofensivo, mas na segunda etapa acabou sofrendo com erros da defesa.

No intervalo, o PSG parecia ter garantido a vitória, no momento em que vencia por 3 a 0 após os gols de Ángel di María (22), do atacante Kylian Mbappé (38) e do zagueiro brasileiro Fernando Marçal (47).

Mas um erro entre o goleiro Keylor Navas e Presnel Kimpembe permitiu ao Lyon diminuir logo no início do segundo tempo (52). Pouco depois, o atacante Moussa Dembele marcou o segundo (59) e deixou tudo em aberto.

Mas foi só com a entrada em campo de Edinson Cavani, substituindo o argentino Mauro Icardi (76), que o PSG pôde respirar mais aliviado, com um gol do ídolo uruguaio três minutos depois (79).

Esse foi o gol de número 199 do ‘Matador’, que parece voltar a entrar no ritmo do PSG depois dos rumores de uma eventual saída para o Atlético de Madrid que foi comentada durante o mercado europeu de inverno.

“Controlamos a partida completamente durante o primeiro tempo, mas no segundo começamos sem a força suficiente, sem muita clareza, sem velocidade”, avaliou o técnico do PSG, Thomas Tuchel.

“Depois (do 3-2) tivemos uma boa reação para controlar o jogo novamente. Fomos melhores, embora tenhamos coisas a serem melhoradas”, acrescentou Tuchel, que não pôde contar para este duelo com quatro titulares: Marquinhos, Thiago Silva, Neymar e Juan Bernat.

– Montpellier e Strasbourg vencem –

Mais cedo o Montpellier venceu o Saint-Etienne por 1 a 0 e tirou do Monaco o quinto lugar na classificação.

Uma cabeçada de Andy Delort (25) foi suficiente para a vitória do time da casa, que assim como ocorreu na semana passada contra o PSG, jogou em inferioridade numérica cerca de 50 minutos após a expulsão do meia Junior Sambia antes do intervalo (42).

Esses três pontos levam o Montpellier à quinta posição, com 37 pontos, dois a mais que o Monaco (35), a quem enfrenta na próxima sexta-feira em um confronto crucial para as posições classificatórias para os torneios europeus.

Já o Saint-Etienne (15º), de Claude Puel, sofreu sua terceira derrota consecutiva na Ligue 1 e continua ameaçado de rebaixamento.

O Strasbourg finalmente venceu o Reims, após dois empates em 0 a 0, no primeito turno e na Copa da Liga, com gols do zagueiro Alexander Djiku (50), do atacante ganês Majeed Waris (82) e do lateral Kenny Lala (90+4, de pênalti).

— Resultados da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Angers – Lille 0 – 2

– Sábado:

Olympique de Marselha – Toulouse 1 – 0

Metz – Bordeaux 1 – 2

Amiens – Monaco 1 – 2

Dijon – Nantes 3 – 3

Rennes – Brest 0 – 0

Nice – Nîmes 1 – 3

– Domingo:

Montpellier – Saint-Etienne 1 – 0

Strasbourg – Reims 3 – 0

PSG – Lyon 4 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 61 24 20 1 3 63 17 46

2. Olympique de Marselha 49 24 14 7 3 33 21 12

3. Rennes 41 24 12 5 7 29 22 7

4. Lille 40 24 12 4 8 29 25 4

5. Montpellier 37 24 10 7 7 32 27 5

6. Strasbourg 36 24 11 3 10 31 28 3

7. Monaco 35 24 10 5 9 40 40 0

8. Bordeaux 34 24 9 7 8 33 26 7

9. Lyon 33 24 9 6 9 37 25 12

10. Reims 33 24 8 9 7 22 19 3

11. Nice 33 24 9 6 9 34 34 0

12. Nantes 33 24 10 3 11 25 27 -2

13. Brest 30 24 7 9 8 29 31 -2

14. Angers 30 24 8 6 10 24 32 -8

15. Saint-Etienne 28 24 8 4 12 25 38 -13

16. Metz 27 24 6 9 9 24 32 -8

17. Dijon 25 24 6 7 11 22 29 -7

18. Nîmes 24 24 6 6 12 24 37 -13

19. Amiens 20 24 4 8 12 25 43 -18

20. Toulouse 13 24 3 4 17 21 49 -28

