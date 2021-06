Paris Saint-Germain se aproxima da contratação do goleiro Donnarumma Arqueiro deixará o Milan oficialmente no dia 1º de julho, e já está perto de assinar com nova equipe. Aos 22 anos, ele é visto como substituto ideal para Keylor Navas

Próximo de ficar oficialmente sem clube, uma vez que seu contrato com o Milan se encerra no dia 30 de junho, o goleiro Gianluigi Donnarumma está perto de acertar com sua nova equipe para a próxima temporada. O futuro do arqueiro de 22 anos será no Paris Saint-Germain, da França.

Segundo o repórter Fabrizio Romano, da “Sky Sports”, o PSG está confiante na negociação e já planeja agendar os exames médicos do atleta. Ainda de acordo com o jornalista, o goleiro terá um contrato de quatro anos (até 2026), com salário de 12 milhões de euros por ano (R$ 73 milhões na cotação atual).

A contratação de Donnarumma por parte do Paris Saint-Germain já visa o futuro da equipe. Apesar de atualmente ter o goleiro Keylor Navas, que tem vínculo até 2024, a idade do costarriquenho faz os parisienses pensarem a longo prazo. O camisa 1 do PSG completará 35 anos em dezembro.

Antes de se aproximar da contratação de Donnarumma, a equipe francesa chegou a pensar no goleiro Ilan Meslier, do Leeds United. Apesar do interesse, o jovem de 21 anos pensa em seguir na equipe inglesa.

