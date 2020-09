Paris Saint-Germain precisa vender R$ 374 milhões para ir ao mercado Apesar de Mbappé pedir reforços para o clube brigar pelo título da Liga dos Campeões, Leonardo tenta vender nomes que não foram aproveitados pelo técnico Thomas Tuchel

Após Mbappé pedir reforços para o Paris Saint-Germain brigar pelo título da próxima Liga dos Campeões, Leonardo, diretor esportivo da equipe, afirmou que só pode contratar novos nomes caso algumas peças do atual elenco sejam vendidas. De acordo com o “L’Equipe”, o time francês precisa vender 60 milhões de euros (R$ 374 milhões) para voltar ao mercado.

Os principais nomes que não fazem parte dos planos do técnico Thomas Tuchel para a próxima temporada são do meio-campista Julian Draxler e do goleiro Aréola. O arqueiro pode estar próximo de ir para o Rennes, uma vez que Edouard Mendy é cotado para substituir Kepa Arrizabalaga no Chelsea.

O volante Gueye é um dos principais nomes para ser vendido e com quem Leonardo quer faturar cerca de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões). Apesar de iniciar bem na última temporada, o veterano perdeu espaço com o técnico alemão. Já o jovem Mbe-Soh, zagueiro de 19 anos, é apontado como futuro reforço do Nottingham Forest por nove milhões de euros (R$ 56 milhões).

