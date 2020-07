Paris Saint-Germain goleia Beveren belga por 7 a 0 em amistoso

Após da goleada de 9 a 0 sobre o Le Havre (da 2ª divisão francesa) no domingo, o Paris Saint-Germain jogou outro amistoso nest sexta-feira e também deu um passeio, desta vez de 7 a 0 contra o Waasland-Beveren (da 2ª divisão belga), em um duelo de 120 minutos no Parque dos Príncipes, em Paris.

O primeiro gol do PSG, no jogo de quatro tempos de 30 minutos, foi contra do sérvio Aleksandar Vukotic, aos 20.

Depois vieram os gols de Neymar (aos 28, cobrando pênalti), Mauro Icardi (47), Kylian Mbappé (60+1), Eric-Maxim Choupo-Moting (65, 67) e Loic Mbe Soh (93).

Em um estádio limitado a 5.000 pessoas de acordo com as medidas do governo, os torcedores homenagearam aos profissionais da saúde, sem necessariamente respeitar o distanciamento social.

O PSG tem um último amistoso contra o Celtic de Glasgow marcado para a próxima terça-feira, antes do verão.

O time, campeão da Ligue 1 este ano, em uma edição que acabou sendo suspensa definitivamente devido à pandemia de coronavírus, está se preparando para o ‘Final 8’ da Liga dos Campeões, torneio mata-mata e em sistema de jogo único, que vai reunir os oito classificados para as quartas de final, em Lisboa.

De acordo com o sorteio da semana passada, o PSG vai enfrentar o italiano Atalanta nas quartas de final.

ah/dr/aam

