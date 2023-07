Paris Saint-Germain anuncia acerto com sul-coreano Lee Kang-in, atacante do Mallorca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 16:28 Compartilhe

O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado a contratação de Lee Kang-in, jovem promessa da seleção sul-coreana. Com 22 anos, ele assinou seu contrato com o clube francês e já vestiu a camisa 19, demonstrando muita felicidade de chegar ao gigante europeu. O ponta esquerda estava no Mallorca da Espanha e tornou-se o primeiro jogador da Coreia do Sul a atuar pelo atual campeão francês.

“É uma alegria poder me juntar ao Paris Saint-Germain, um dos maiores clubes do mundo, com alguns dos maiores jogadores do mundo”, disse Lee Kang-In, que completou: “Estou ansioso para começar essa nova aventura”. Canhoto e com 1,73m de altura, o sul-coreano pode atuar tanto pela ponta esquerda como mais centralizado.

Revelado pelo Sevilla, da Espanha, ele começou a carreira como segundo atacante, mas foi deslocado para a ponta no Mallorca, onde destacou-se com seis gols e seis assistências em 39 jogos.

Lee Kang-In também disputou a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e jogou os quatro jogos da Coreia do Sul na competição. Ele inclusive estava em campo na eliminação para o Brasil nas oitavas de final, com vitória brasileira por 4 a 1.

Agora no Paris Saint-Germain, o jovem terá que buscar seu espaço no ataque do time, que recentemente também trouxe Marco Asensio da Inter de Milão, além das estrelas Neymar e Mbappé que já estavam em Paris.

Contratado esta semana, o técnico espanhol Luis Enrique também conta com o jovem Ekititie, de apenas 21 anos, para a ponta-esquerda. O novo treinador prometeu reformular o jeito de a equipe jogar e falou que “formará um time” em Paris.

