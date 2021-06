Paris Saint-Germain anuncia a contratação de Georginio Wijnaldum Jogador de 30 anos, que disputará a Eurocopa pela Holanda, chega sem custos para a equipe francesa. Atleta quase acertou com o Barcelona, mas PSG reverteu a situação

O chapéu no Barcelona foi confirmado: nesta quinta-feira, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação do meio-campista Georginio Wijnaldum, que estava no Liverpool. Com vínculo encerrando nos Reds, o holandês de 30 anos chega sem custos para o time parisiense.

+ Eurocopa começa nesta sexta-feira: veja os jogos e a tabela da competição!

Segundo o clube francês, o contrato do meio-campista com o clube da Cidade Luz será de três temporadas, até junho de 2024, como informado inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano. O salário do atleta será de 9,5 milhões de euros por temporada (R$ 58 milhões).

+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa

Wijnaldum quase fechou com o Barcelona, que chegou a ter acertado as bases salarias com o atleta e marcou exames médicos para a assinatura do contrato. O PSG, porém, entrou na jogada, ofereceu um salário maior ao jogador, e o convenceu a se mudar para Paris.

– Chegar ao Paris Saint-Germain é um novo desafio para mim. Faço parte de uma das melhores equipes da Europa e estou ansioso por poder trazer a minha vontade e determinação para este ambicioso projeto. O Paris Saint-Germain provou seu status nos últimos anos e tenho certeza de que juntos, pelos nossos torcedores, podemos ir ainda mais longe e mais alto – disse o jogador.

+ Bélgica, França, Inglaterra ou Portugal: qual seleção é a favorita ao título da Eurocopa? Vote!

Convocado pela Holanda para a disputa da Eurocopa, o meio-campista será apresentado no novo clube após o torneio de seleções.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também