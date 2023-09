Paris registra incidentes em protesto contra ‘violência policial’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2023 - 18:28 Compartilhe

Dezenas de milhares de pessoas se manifestaram neste sábado (23) contra a “violência policial” em diversas cidades da França, incluindo Paris, onde uma viatura policial foi atacada por manifestantes com uma barra de ferro, segundo as autoridades francesas.

Cerca de 30.000 pessoas participaram dos protestos em todo o território francês, segundo o Ministério do Interior, enquanto os coletivos e partidos de esquerdas que organizaram o movimento cifraram o total de manifestantes em 80.000, 15.000 deles em Paris.

Os protestos contra a “violência policial” e o racismo foram convocadas quando completam quase três meses dos distúrbios ocorridos na França depois da morte do adolescente Nahel, de 17 anos, alvejado à queima-roupa por um policial no fim de junho.

Pouco depois do início da marcha parisiense, um grupo de manifestantes vestidos com roupas pretas e encapuzados destruíram a porta de uma agência bancária, constataram os repórteres da AFP.

Além disso, uma viatura da polícia foi atacada “com uma barra de ferro”, segundo a prefeitura da polícia de Paris, e o Ministério do Interior assinalou que três agentes da tropa de choque sofreram ferimentos leves.

“Viemos lutar por meu irmão. O homem que o matou, um ex-militar de unos 80 anos, foi deixado em liberdade”, afirmou Hawa Cissé, de 21 anos, irmã de Mahamadou Cissé, um jovem que morreu após receber um disparo de um vizinho no fim do ano passado na cidade de Charleville Mézières, no nordeste de França.

“Justiça para Nahel”, “Polícia por todos os lados, justiça em nenhuma parte” e “Sem justiça não existe paz”, eram algumas das palavras de ordem exclamadas pelos presentes na manifestação, que contou com o apoio de 130 personalidades da cultura, entre elas a cineasta Justine Triet, que ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes este ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias