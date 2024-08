Paris prepara passagem de bastão para Los Angeles com encerramento estrelado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/08/2024 - 10:57 Para compartilhar:

De Tom Cruise a lendas da ‘French Touch’ como Air ou Phoenix, o Stade de France receberá, neste domingo (11), uma constelação de estrelas para uma cerimônia de encerramento futurista, na qual Paris passará o bastão para Los Angeles, sede dos próximos Jogos Olímpicos de verão em 2028.

Encarregados de parte do espetáculo, os organizadores americanos revelaram, neste domingo, parte de suas surpresas musicais. E não vão faltar astros no show: Billie Eilish, H.E.R., Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg estão anunciados.

Do lado de Paris-2024 espera-se a participação das cantoras Zaho de Sagazan e Yseult, segundo um documento enviado à imprensa.

Este espetáculo, que terá como cenário um dos maiores estádios da Europa, pretende ser diferente da abertura, realizada ao longo do Sena e com o qual os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram em grande estilo.

O show vai começar às 21h locais (16h de Brasília), cercado por fortes medidas de segurança, especialmente depois do cancelamento dos megashows de Taylor Swift em Viena, onde um plano de atentado extremista foi desbaratado.

– “Onda de alegria” –

O espetáculo foi concebido pela mesma equipe artística da abertura, sob o comando de Thomas Jolly, cujo trabalho celebrando a diversidade em todas as formas foi muito aplaudido.

A abertura, no entanto, também irritou dirigentes conservadores e da extrema direita, após a qual vários artistas receberam ameaças de morte e sofreram campanhas de assédio na internet, agora investigadas pela justiça francesa.

Para este show de encerramento, “absolutamente todas as nossas liberdades foram preservadas porque este é o país da liberdade e da criação”, afirmou Thomas Jolly na sexta-feira à AFP.

O diretor das cerimônias, Thierry Reboul, explicou à AFP que o espetáculo de encerramento seria “mais universal” e permitiria “encerrar a carreira com o mesmo espírito destes Jogos Olímpicos, com esta onda de alegria que nos cerca”. Os artistas vão celebrar “os valores de compartilhar, da universalidade, mas também a fragilidade do mundo”, acrescentou.

– Passado e futuro –

O espetáculo, que terá duração de cerca de 40 minutos, é intitulado “Records” e mistura “maravilha” e “distopia”, um gênero obscuro que descreve mundos apocalípticos, explicou Jolly.

O roteiro conta a história de um viajante interestelar que descobre os vestígios dos Jogos Olímpicos em um futuro distante, no qual haviam desaparecido, e se dedicará a tentar relançá-los.

O breakdancer francês Arthur Cadre será o fio condutor deste relato que se passará no ar, enquanto cenários gigantes, figurinos e luzes projetarão os espectadores em uma viagem entre passado e futuro.

Mais de uma centena de intérpretes, acrobatas, bailarinos e artistas circenses prometeram transformar o estádio em um gigantesco salão de festas com cenário de 2.800 m2, onde se verão dança, contorções, teatro e influências de arte urbana.

– Chuva de estrelas –

Após uma abertura que elevou o sarrafo – com Lady Gaga, Aya Nakamura e o aparecimento estelar de Céline Dion na Torre Eiffel -, o desafio de manter o nível no encerramento será complexo.

Está previsto que Air e Phoenix, lendas do eletro francês muito apreciadas nos Estados Unidos, encerrem o show de Thomas Jolly. Além disso, devem se apresentar outros artistas francófonos, como as cantoras Zaho de Sagazan, muito aplaudida após sua apresentação na abertura do Festival de Cannes, e Yseult.

Como é tradição, os organizadores dos próximos Jogos, a cidade de Los Angeles, terão 15e minutos de show. A megacidade americana promete mobilizar alguns de seus representantes mais conhecidos, como Tom Cruise, um dos atores mais audaciosos de Hollywood, que filmou parte de suas famosas perseguições do cinema em Paris.

Segundo a imprensa americana, o ator poderia fazer um número espetacular que terminará com a passagem da bandeira olímpica entre Paris e Los Angeles, incluindo sequências de vídeo filmadas dos dois lados do Atlântico.

O rapper Snoop Dogg, enviado especial da emissora NBC e que se tornou um dos astros que viralizaram nestes Jogos, também se apresentará, assim como a Red Hot Chili Peppers, mítica banda de rock da Costa Oeste americana dos anos 1990, e a jovem cantora Billie Eilish, nascida em LA. Outra artista californiana, procedente do R&B, H.E.R., será a encarregada de cantar o hino americano.

Além de entregar a bandeira olímpica a Los Angeles, a cerimônia incluirá outros momentos importantes protocolares: a entrega das últimas medalhas, um desfile de atletas, a extinção da chama, assim como a proclamação de encerramento dos Jogos pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach.

fbe/mch/alc/rs/ma/mvv/cb