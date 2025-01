Paris Hilton compartilha adoção de cãozinho desabrigado após incêndios em LA

Paris Hilton, de 46 anos, chamou a atenção dos internautas após adotar um cachorro desabrigado por causa dos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos. Desde o início da catástrofe, na semana passada, a socialite vem se mobilizando para ajudar os afetados pela tragédia.

No Instagram, a loira compartilhou uma série de imagens e detalha suas ações como voluntária da Pasadena Humane, uma organização que abriga e cuida de animais desabrigados, e onde adotou seu novo cãozinho, Zuzu, após a família do animal perder a casa em meio aos incêndios na cidade.

“Ontem, tive o privilégio de me voluntariar para apoiar o inspirador trabalho de impacto que está acontecendo na minha cidade natal, Los Angeles”, conta Paris Hilton. “Estou tão grata por poder trazer para casa Zuzu, a nossa nova adoção, cuja família infelizmente teve de a entregar depois que a sua casa foi destruída nos incêndios”, continua.

A socialite explica que ela e os membros da ’11:11 Media Impact’, sua organização sem fins lucrativos, ajudaram a embalar materiais essenciais para bebês e recolher itens para as famílias desabrigadas, e que ao todo, já conseguiram arrecadar mais US$ 600 mil, e que a meta é chegar a US$ 1 milhão, para a assistência em dinheiro e moradia das pessoas afetadas.

No final, Paris ainda deixa uma mensagem: “Acolhimento é uma forma tão importante de ajudar quando puder – se puder, considere dar um lar temporário ou permanente a animais necessitados”.