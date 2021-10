Paris Hilton comenta que sonha com show de Britney Spears em seu casamento

A socialite e influencer Paris Hilton já começou a se preparar para seu casamento com o empresário Carter Reum, que está marcado para o dia 11/11 deste ano. Durante o último sábado (23/10), Paris realizou um chá de panela com suas amigas e aproveitou o momento para fazer uma live no “TikTok” e dividir um pouco do evento com seus fãs e seguidores.

Durante a live, a socialite recebeu algumas perguntas e uma delas foi quem ela queria que tocasse em seu casamento e, rapidamente, ela respondeu “Britney Spears“, apontou o “Daily Mail”.

