Paris denuncia pena de prisão de francês por graffiti no Azerbaijão

A França protestou, nesta quinta-feira (12), contra a pena de prisão de três anos de um dos seus cidadãos por “graffiti no metrô” no Azerbaijão, intensificando a tensão diplomática entre os dois países.

“A França denuncia o tratamento arbitrário e abertamente discriminatório de que é vítima o nosso compatriota Théo Clerc no Azerbaijão”, lamentou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores francês, Christophe Lemoine.

O francês, o neozelandês Ismael De-Saint Quentin e o australiano Paul Han foram detidos em março e considerados culpados de causar danos, disse à AFP o seu advogado, Elchin Sadigov.

Mas, ao contrário de Clerc, os seus companheiros foram condenados “a uma multa simples” pelos mesmos fatos: “graffiti no metrô”, lamentou o porta-voz da diplomacia francesa.

O Azerbaijão rejeitou imediatamente as críticas “inaceitáveis” e “infundadas” da França, nas palavras do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão, Ayxan Hacizada.

“A sentença proferida contra o cidadão francês e outras pessoas que danificaram intencionalmente bens do Estado é competência do tribunal” e a França “não tem o direito de questioná-la”, acrescentou.

Esta nova troca de farpas surge quando outro francês, Martin Ryan, está atualmente detido no Azerbaijão, acusado de espionagem. Paris nega “categoricamente” as acusações.

As tensões aumentaram nos últimos meses depois que o Azerbaijão tomou o controle do enclave de Nagorno-Karabakh da Armênia em uma ofensiva relâmpago em setembro de 2023.

Embora a França sempre tenha se apresentado como uma potência mediadora entre os dois países, o Azerbaijão considera que não é legítimo devido ao seu apoio histórico à Armênia.

