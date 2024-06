Paris dá as boas-vindas aos Jogos Olímpicos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/06/2024 - 7:25 Para compartilhar:

Do famoso cabaré Moulin Rouge às pistas do aeroporto Paris-Charles de Gaulle, passando pelo Palácio de Versalhes, os fotógrafos da AFP foram ao encontro dos franceses que receberão os milhões de visitantes para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Eles são policiais, motoristas de ônibus, guardas de museus ou garçons, que no próximo verão (hemisfério norte) terão contato com os mais de 15 milhões de turistas esperados na capital francesa.

Estes homens e mulheres, que raramente estão no centro das atenções, personificam a diversidade de perfis e profissões que compõem a paisagem parisiense.

As pessoas foram fotografadas em seu ambiente de trabalho, com a Cidade Luz, seus monumentos, estabelecimentos comerciais e locais emblemáticos como pano de fundo.

As imagens da reportagem fotográfica podem ser encontradas com as palavras-chave FRANCE-OLY-PARIS-2024-PARIS WELCOMES YOU