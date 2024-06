Paris, a capital dos esportes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2024 - 9:03 Para compartilhar:

Nadar na Fonte de Apolo em Versalhes, jogar tênis no Salão Oval da Biblioteca Nacional da França ou executar uma pirueta na Sainte-Chapelle, um grupo de atletas franceses posou para a AFP em Paris algumas semanas antes dos Jogos Olímpicos.

A tenista Diane Parry, o campeão do salto em distância Arnaud Assoumani, a jogadora de basquete Laëtitia Guapo, a canoísta Marjorie Delassus e a jogadora de handebol Nikola Karabatic, quase todos os cerca de 20 atletas que participaram desta sessão fotográfica se classificaram para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 (26 de julho a 11 de agosto) e Jogos Paralímpicos (28 de agosto a 8 de setembro).

“A ideia era tirá-los do estádio e levá-los para fazer um passeio turístico pelos pontos emblemáticos de Paris”, explicou Joël Saget, um dos três fotógrafos da Agence France-Presse que trabalharam no projeto, que também contou com a participação dos fotojornalistas Stefano Rellandini e Franck Fife.

Para as sessões, buscaram capturar momentos em que estes monumentos estivessem vazios.

“Tivemos que nos adaptar à disponibilidade dos atletas, que muitas vezes treinam fora de Paris, e à dos museus e monumentos. Tivemos que chegar cedo, no final da tarde ou em um dia em que o museu estivesse fechado”, contou Rellandini.

“São locais excepcionais e tivemos-os só para nós durante alguns momentos. Tínhamos de nos certificar de que tiramos a foto certa. Isto acrescenta uma componente de estresse”, acrescentou o fotógrafo.

Para alcançar este objetivo, os três fotojornalistas experientes participaram de todas as sessões, cuidando da iluminação, edição e da captura.

O propósito foi “obter o melhor resultado em um menor tempo possível. Cadas um de nós contribuiu com nossas ideias”, explicou Rellandini.

“A última vez que vim ao Museu de Orsay deve ter sido em um passeio escolar”, recordou sorridente o ciclista Matthias Dandois, nove vezes campeão mundial de BMX Flatland, posando entre as estátuas.

“Adoro a colaboração entre um atleta e um fotógrafo, porque temos uma opinião muito forte sobre o que queremos que a foto seja. E o fotógrafo também. É ótimo encontrar um meio-termo onde todos possamos nos unir e fazer o melhor foto possível”, declarou.

