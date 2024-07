Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 14:04 Para compartilhar:

Luiz Oliveira, mais conhecido como ‘Bolinha’, chegou às Olimpíadas de Paris com o sonho de igualar o feito do avô, Servílio de Oliveira, e conquistar uma medalha olímpica no boxe.

Porém, na manhã desta quarta-feira, 31, foi derrotado pelo americano Jahmal Harvey, em decisão dividida (3-2) na categoria peso-pena (até 57kg), e foi eliminado logo na estreia.

O atleta, de 23 anos e natural de São Paulo, não concordou com a decisão dos juizes, saltou o ringue e saiu correndo.