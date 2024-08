Com susto, Brasil vence a Polônia por 3 a 0 e fecha primeira fase com melhor campanha no vôlei feminino

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2024 - 17:36 Para compartilhar:

A seleção brasileira de vôlei feminino venceu a Polônia por 3 sets a 0 neste domingo, 04, com parciais de 25 a 21, 38 a 36 e , encerrando a primeira fase da competição com a melhor campanha geral.

No primeiro set, o Brasil ficou a frente praticamente durante todo o jogo e fechou sem sustos em 25 a 21.

O segundo set, que também parecia que seria fechado de forma tranquila pelo Brasil, se tornou um verdadeiro desespero. As comandadas e José Roberto Guimaraes chegaram a abrir 24 a 19, mas viram as rivais viraram o jogo e o game se estendeu de forma alternada até Gabi marcar o 38º ponto, abrindo dois pontos sobre as europeias e conseguindo finalizar o set.

O susto vivido no segundo set fez com o Brasil deslanchasse de vez e tivesse mais facilidade para bater a Polônia. Com grande atual coletiva, a seleção fez 25 a 14 e fechou o jogo em 3 a 0.

Agora, o Brasil irá enfrentar a Republicana Dominicana nas quartas de final do vôlei feminino e chega com enorme favoritismo para a partida.