Quando é a final do futebol feminino? Marta pode jogar? Saiba tudo

Após vencer a Espanha na semifinal por 4 a 2 nesta terça-feira (6), a Seleção Brasileira fará a decisão contra os Estados Unidos. A partida ocorre no próximo sábado (10), às 12h.

Será a terceira vez que as equipes se enfrentarão na final. Nas duas primeiras, em 2004 e 2008, as norte-americanas venceram e o Brasil ficou com a medalha de prata.

Marta joga?

No entanto, a pergunta que grande parte dos brasileiros fazem é: a Marta poderá jogar a final? A resposta é sim, a atacante estará à disposição do técnico Arthur Elias.

Ela terá a chance de conquistar finalmente o tão sonhado ouro olímpico, após bater na trave duas vezes.

Apesar das derrotas nas duas finais olímpicas, Marta conquistou o ouro no Pan 2007, disputado no Rio de Janeiro contra os Estados Unidos.

Na decisão, em um Maracanã lotado, a Rainha marcou dois gols de pênaltis e contribuiu para o triunfo por 5 a 0.